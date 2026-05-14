Названа причина разной переносимости алкоголя среди россиян

Биолог Баранова: Разная переносимость алкоголя среди россиян связана с генетикой

Разная переносимость алкоголя среди россиян связана с генетическими особенностями народов Восточной Азии и Европы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

У народов Восточной Азии, например, при употреблении алкоголя случается сильное похмелье, удовольствия они почти не получают и быстро учатся: «Это не мое». Организм сам подсказывает: неправильное действие Анча Баранова биолог

При этом, по словам Барановой, у жителей европейской части России такой реакции на алкоголь нет, из-за чего они могут позволить себе выпить больше, чем представители азиатских народов. В итоге употребление алкоголя становится привычкой, и человек не осознает, что наносит своему здоровью большой вред.

«Русские — это европейцы. Никакого специфического "русского гена" для алкоголя нет. Есть общий европейский вариант», — заключила Баранова, добавив, что в среднем непереносимость алкоголя в азиатских популяциях встречается чаще, чем в европейских.

Ранее нарколог Андрей Тюрин объяснил, почему с возрастом ухудшается переносимость алкоголя. Основной причиной стало развитие хронических заболеваний у большинства людей в возрасте 40-45 лет — вступая взаимодействие с алкоголем, недуги снижают его переносимость.