Командир Карта: ВС России находят позиции ВСУ по плохо замаскированным антеннам

Командир отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса ВС России с позывным Карта раскрыл, какая деталь позволяет обнаруживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Он рассказал об этом в разговоре с ТАСС.

Оказалось, противник плохо маскирует антенны. Это позволило российскому подразделению найти и уничтожить несколько установок усиления сигнала и другой аппаратуры украинских военных.

«Также перехват изображения с вражеского дрона позволяет определить точку взлета БПЛА, как и позиции ВСУ, где укрываются операторы. Данные цели оперативно передаются командованию и расчетам ударных беспилотников и артиллерии», — добавил командир Карта.

Ранее сообщалось, что российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику под Харьковом. Противник выбирает новые способы передвижения и использования артиллерии.