08:16, 13 мая 2026

Российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику под Харьковом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военные вынуждены менять тактику из-за активности российских дронов на харьковском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Узбек.

«Обстановка здесь стабильно напряженная. У нас работы много хватает. Командир поставил четкие задачи: находить артиллерию, пункты управления БПЛА, срывать ротации противника», — отметил военнослужащий.

По его словам, на данный момент из-за активности российских БПЛА на харьковском участке фронта, ВСУ вынуждены менять тактику. Как в использовании артиллерии, так и в целом в передвижении, добавмл он.

Как уточнил военный, также все больше появляется участков, на которых ВСУ лишены возможности передвигаться, поэтому там появляется все больше наземных роботов.

Ранее сообщалось, что в марте и феврале 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли масштабную попытку остановить продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Об этом объявил глава Генерального Штаба (ГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он сообщил, что украинские войска пытались провести более 170 контратак, в которых Киев потерял более трех тысяч человек. По словам Герасимова, ВСУ потерпели провал.

