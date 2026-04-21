08:06, 21 апреля 2026Россия

Объявлено о масштабной попытке украинских войск остановить армию России

Глава ГШ Герасимов: Украина ведет инфокампанию, заявляя о возврате территорий
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В марте и феврале 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли масштабную попытку остановить продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Об этом объявил глава Генерального Штаба (ГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его словам приводятся на сайте Минобороны России.

Он сообщил, что украинские войска пытались провести более 170 контратак, в которых Киев потерял более трех тысяч человек. По словам Герасимова, ВСУ потерпели провал, и чтобы скрыть неудачу, Киев ведет инфокампанию, заявляя о возврате сотен квадратных километров утраченной ранее территории.

Вместе с тем соединения и воинские части группировки войск „Восток“, отразив атаки штурмовых формирований ВСУ с направлений Великомихайловка и Покровское, не допустили утраты территорий и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области

Валерий Герасимов

Также в ходе отчета о ситуации в зоне боевых действий Валерий Герасимов рассказал, что с начала 2026 года под российский контроль перешли более 1700 квадратных километров территории.

