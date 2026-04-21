Российский Генштаб оценил ситуацию в зоне СВО

НГШ Герасимов: 1700 квадратных километров в зоне СВО перешли под контроль РФ

Более 1700 квадратных километров в зоне специальной военной операции (СВО) перешли под российский контроль с начала 2026 года. Об этом заявил начальник Генерального Штаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова опубликованы на сайте российского Министерства обороны.

По словам НГШ Герасимова, с начала года Россия установила контроль над 80 населенными пунктами. «В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направления», — оценил ситуацию в зоне СВО он.

Герасимов отметил, что лишь за последние два месяца Россия заняла 700 квадратных километров.

Отдельно начальник Генштаба заявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе.