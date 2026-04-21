Генштаб заявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

Начальник ГШ Герасимов: ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска

Вооруженные силы (ВС) России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска, населенных пунктов, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе. Об приближении Российской армии к этим населенным пунктам заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводятся на портале Минобороны.

Как заявил Герасимов, к упомянутым городам приближаются бойцы российской группировки войск «Юг».

«Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке», — рассказал Герасимов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин утверждал, что главной целью российских военных на весну и лето 2026 года станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. «Сюда будут направлены значительные силы», — анонсировал он.