Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 21 апреля 2026Россия

Генштаб заявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

Начальник ГШ Герасимов: ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска, населенных пунктов, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе. Об приближении Российской армии к этим населенным пунктам заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводятся на портале Минобороны.

Как заявил Герасимов, к упомянутым городам приближаются бойцы российской группировки войск «Юг».

«Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке», — рассказал Герасимов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин утверждал, что главной целью российских военных на весну и лето 2026 года станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. «Сюда будут направлены значительные силы», — анонсировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok