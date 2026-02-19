Реклама

16:14, 19 февраля 2026Россия

Стали известны подробности боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Брусовка близ Славянска, который считается последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе. Эти подробности о боях стали известны из сообщения российского Министерства обороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что удар по позициям ВСУ наносили бойцы группировки войск «Запад». Им удалось улучшить тактическое положение на линии боевого соприкосновения, а также уничтожить до 185 украинских бойцов. Кроме того, на этом направлении Украина потеряла танк, бронемашину и 17 автомобилей. Кроме того, российские военные подбили три орудия и уничтожили два склада боеприпасов.

Славянско-краматорская агломерация называется последним рубежом обороны ВСУ в Донбассе. После того, как российским войскам удастся взять под контроль этот участок территории, перед ними откроется выход на Днепр и Киев.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры — «это всегда хорошо», однако все цели специальной военной операции будут выполнены и вне их контекста. Он пообещал, что Россия добьется устойчивого мира и безопасности для жителей страны.

