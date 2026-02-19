Медведев высказался о переговорах по Украине

Зампред СБ Медведев: Переговоры — это хорошо, но цели СВО будут достигнуты

Переговоры — «это всегда хорошо», однако все цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены и вне их контекста. Так о прошедших в Женеве встречах делегаций России и Украины высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского политика, Россия в любом случае достигнет мира и обеспечит безопасность государства и всех его граждан.