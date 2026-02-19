Реклама

Россия
14:55, 19 февраля 2026Россия

Медведев высказался о переговорах по Украине

Зампред СБ Медведев: Переговоры — это хорошо, но цели СВО будут достигнуты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Переговоры — «это всегда хорошо», однако все цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены и вне их контекста. Так о прошедших в Женеве встречах делегаций России и Украины высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского политика, Россия в любом случае достигнет мира и обеспечит безопасность государства и всех его граждан.

Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков. Наверное, это самое главное для каждого из присутствующих

Дмитрий Медведев
