Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 19 февраля 2026Россия

ВСУ массированно атаковали Россию после слов Зеленского о разочаровании в переговорах

МО России: Средства ПВО сбили 113 украинских беспилотников над регионами РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали регионы России — за ночь по территории страны было выпущено более сотни беспилотников. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

По сообщению оборонного ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу. БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областями. Больше всего дронов — 50 единиц — сбили над первым из перечисленных регионов.

Атака произошла после слов Владимира Зеленского о его разочаровании в итогах переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Зеленский назвал их недостаточными.

Ранее Минобороны впервые официально объявило о первой потерянной Украиной редкой британской технике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

    Европа замерзнет

    Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

    Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

    385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

    Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

    Похитившего три миллиарда на военных госконтрактах вернули в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok