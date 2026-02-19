ВСУ массированно атаковали Россию после слов Зеленского о разочаровании в переговорах

МО России: Средства ПВО сбили 113 украинских беспилотников над регионами РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали регионы России — за ночь по территории страны было выпущено более сотни беспилотников. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

По сообщению оборонного ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу. БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областями. Больше всего дронов — 50 единиц — сбили над первым из перечисленных регионов.

Атака произошла после слов Владимира Зеленского о его разочаровании в итогах переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Зеленский назвал их недостаточными.

