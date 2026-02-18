Зеленский разочаровался в переговорах

Зеленского разочаровали переговоры с Россией и США в Женеве, он ждет новый раунд

Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован результатами трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве. Он назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля, в вечернем видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что консультации в Швейцарии продолжаются, но ожиданий Киева они все еще не оправдали.

«Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно», — отметил Зеленский.

По его словам, Киев хочет в результате дипломатических контактов прийти к конкретным договоренностям и продвижению по основным вопросам безопасности.

Ранее о прошедшей в Женеве встрече по урегулированию украинского конфликта высказались в Кремле. Также незазванный источник раскрыл ключевое требование России на переговорах.