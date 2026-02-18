Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

«РБК-Украина»: Вывод украинских войск с территории ДНР является требованием РФ

Главное требование России — вывод украинских войск с территории всей Донецкой Народной Республики (ДНР) — осталось на переговорах в Женеве неизменным. Об этом рассказал «РБК-Украина» информированный источник, пост опубликован в Telegram.

По его словам, украинской делегации удалось удержать давление российской стороны. Кроме того, в военной подгруппе есть прогресс в согласовании процедурных вопросов.

«От решения политической подгруппы зависит, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так и будет», — отметил источник.

17 февраля британский журнал The Economist сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве в украинской делегации якобы «произошел раскол». По словам авторов материала, причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США.