«Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

В украинской делегации произошел раскол, Буданов захотел быстрый мир

Во время трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве в украинской делегации произошел раскол. Причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал фактически новым главой делегации от Киева на переговорах с представителями Москвы и Вашингтона. При этом отмечается, что украинская делегация разделилась на «два крыла».

Глава офиса Зеленского выступил за быстрый мир с Россией

Буданов представляет одно крыло делегации от Киева и выступает за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные участники переговоров не разделяют этого подхода. Уточняется, что глава офиса Зеленского опасается возможного закрытия «окна возможностей», чем и обусловлено его желание в сжатые сроки заключить соглашение.

Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Рустем Умеров о время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому», — сказано в материале The Economist.

На Украине посоветовали министрам закрыть рот и не подыгрывать России

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский призвал министров образования и культуры Украины не подыгрывать России на переговорах, поскольку там, в частности, будут обсуждаться гуманитарные вопросы.

«[Глава делегации Рустем] Умеров заявил, что на сегодняшних переговорах в Женеве будут в том числе обсуждаться гуманитарные вопросы. Это значит, что министрам культуры и образования нужно закрыть рот, сидеть молча, и не подыгрывать Российской Федерации», — написал он.

Кроме того, Бужанский еще предложил чиновникам провести время за чтением Конституции Украины и заключений Венецианской комиссии, видимо, имея в виду критику ограничений, вводимых для нацменьшинств на Украине.

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Ukrainian National Security and Defense Council press / AP

Трехсторонние переговоры начались в Женеве 17 февраля

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта проходят в швейцарской Женеве во вторник, 17 февраля. Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, перед представителями Киева стоит задача максимально продвинуть решения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.

Российский политолог Малек Дудаков считает, что фактически Украина оказалась между молотом и наковальней. «С одной стороны, Россия продолжает усиливать военное давление на фронте. С другой стороны, закручивают гайки американцы, требуя на реалистичных условиях договариваться», — сказал он.