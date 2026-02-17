Реклама

Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

The Economist: Украинская делегация на переговорах разделилась на два лагеря
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Во время переговоров в украинской делегации произошел раскол из-за позиции по подписанию соглашения под руководством США. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что украинская делегация разделилась на два крыла, одно из которых возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступает за заключение мирного соглашения под руководством США.

«Другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака гораздо менее склонно к этому», — сказано в материале.

Трехсторонние переговоры начались 17 февраля и проходят в Женеве.

Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа в преддверии нового раунда переговоров усилила давление на Украину с целью добиться от нее уступок в пользу России. Вашингтон планирует завершить конфликт к лету.

