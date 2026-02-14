Реклама

21:12, 14 февраля 2026

В США рассказали о давлении на Зеленского из-за России

NYT: США усилили давление на Зеленского для уступок Украины в пользу России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа в преддверии нового раунда переговоров усилила давление на Украину с целью добиться от нее уступок в пользу России. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Вашингтон хочет вынудить Киев пойти на уступки, чтобы завершить конфликт к лету. Как указывает издание, Украина оказалась в ситуации, когда она должна соответствовать ожиданиям США, но при этом не допустить, чтобы компромиссы стали неприемлемыми.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский, выражая разочарование неравномерностью давления, одновременно подчеркивает важность сохранения вовлеченности США в переговорный процесс», — говорится в статье.

Ранее Зеленский, говоря о возможных уступках России ради достижения мира, заявил, что заморозка конфликта и сохранение позиций украинских и российских войск — это уже огромный компромисс со стороны Киева.

Трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Рустем Умеров.

