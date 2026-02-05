Зеленский: Заморозка по текущей линии станет уступкой России со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 высказался о возможных уступках России ради достижения мира. Если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева, сказал он.

Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны Владимир Зеленский президент Украины

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на компромиссы, «которые ведут к нарушению территориальной целостности». Он указал, что стороны не нашли решение по Донбассу. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

Зеленский заявил об «ужасной потере» Украины при победе России

Если Украина проиграет войну, она станет частью России, считает глава государства.

Он выразил уверенность, что этого не произойдет. По мнению украинского политика, если Украина проиграет на поле боя, то она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор».

Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря Владимир Зеленский президент Украины

В сентябре Зеленский заявлял, что Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина. «Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал он.

Президент Украины официально озвучил потери ВСУ

В интервью французскому телеканалу Зеленский раскрыл официальное число потерь ВСУ.

На Украине официально потери на поле боя составили 55 тысяч солдат, кадровых или мобилизованных

Он подчеркнул, что в это число не входят люди, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По словам Зеленского, таких «большое количество».

Зеленский также анонсировал обмен пленными. «Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — написал президент Украины. При этом он не раскрыл даже примерные даты возможного обмена.

Кроме того, политик призвал закончить текущий конфликт «реалистично». По его мнению, западные партнеры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и оказать давление на Москву, «чтобы люди в Украине это почувствовали — что ситуация действительно движется к миру».

Россия не меняла позицию по урегулированию

Россия ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о заинтересованности Москвы в дипломатическом урегулировании.

Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз Сергей Лавров глава МИД России

Лавров также назвал виновных в подрыве итогов переговоров в Анкоридже. По его словам, ими стали европейские политики и президент Украины.

