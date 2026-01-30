Зеленский отказался отдать Донбасс

Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и ЗАЭС без боя

Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — сказал он. При этом Запорожская АЭС с 2022 года находится под контролем российских войск.

Политик добавил, что стороны не нашли решение по Донбассу. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

Зеленский также отказался ехать в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что украинский президент может приехать в российскую столицу, где будет гарантирована его безопасность.