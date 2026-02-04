Лавров назвал виновных в подрыве итогов Анкориджа

Лавров: РФ приняла предложения США, но Европа и Зеленский стали их переделывать

Россия на переговорах в Анкоридже фактически согласилась на мирный план Соединенных Штатов, однако после этого европейские страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским решили пересмотреть существующие договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

«Мы сказали, что это был непростой для нас ход, но мы готовы на предложения США с учетом элементов компромисса. Мы, по сути, приняли их предложения... А Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с Зеленским и стала переделывать инициативу Соединенных Штатов, уже одобренную президентом Путиным». –– сказал дипломат.

При этом глава МИД подчеркнул, что готовность российского лидера к дипломатическому урегулированию украинского конфликта по-прежнему сохраняется.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X сообщил, что в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

