Мир
17:57, 4 февраля 2026Мир

Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

Axios: Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, они возобновятся завтра
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби завершился, они продолжатся 5 февраля. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Переговоры возобновятся в четверг поздно утром (по местному времени)», — написал журналист, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

Ранее стало известно, что переговоры в Абу-Даби при участии России, Украины и США ведутся с пониманием о невозможности вступления Киева в НАТО.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались 4 февраля. Состав российской делегации остался неизменным с момента последней встречи 24 января, ее главой остался начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

