В ОАЭ выступили с заявлением перед новым раундом переговоров в Абу-Даби

МИД ОАЭ выразил надежду на прогресс в ходе второго раунда переговоров в Абу-Даби

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассчитывает, что стороны переговоров в Абу-Даби смогут добиться прогресса в ходе второго раунда переговоров, основываясь на достигнутом в ходе предыдущих встреч. Об этом говорится в официальном заявлении МИД ОАЭ.

«Министерство подчеркивает, что начало второго раунда [переговоров] отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу, и выражает надежду, что он будет основываться на результатах первого раунда и будет способствовать углублению взаимопонимания», — сказано в тексте.

В дипведомстве вновь подтвердили приверженность ОАЭ международным усилиям, направленным на достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта на Украине.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби начался 4 февраля. Состав российской делегации остался неизменным в сравнении с встречей 24 января, ее главой остался начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.