В Абу-Даби начался новый раунд переговоров России, Украины и США. Почему с ними связывают надежды на скорое завершение конфликта?

В Абу-Даби 4 февраля начались переговоры России, Украины и США

Трехсторонняя встреча России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 4-5 февраля может способствовать урегулированию украинского конфликта в течение весны. С такой оценкой в комментарии Politico выступил анонимный внешнеполитический эксперт Республиканской партии США, консультировавший Киев по вопросам переговоров.

Я с осторожным оптимизмом полагаю, что у нас есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной анонимный внешнеполитический эксперт Республиканской партии США в комментарии изданию Politico

Вечером 3 февраля в Абу-Даби прибыла основная часть российской делегации во главе с начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, адмиралом Игорем Костюковым. Днем 4 февраля в ОАЭ прибыли и другие участники переговоров: в частности, в аэропорту Аль-Батин приземлились самолеты спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и спецпредставителя президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, а также переговорной группы Киева во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

Как сообщило в 12:38 агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, делегация Украины начала первые встречи в рамках переговоров. Подробностей не сообщается, однако речь может идти о двухсторонней встрече с США перед раундом трехсторонних переговоров.

Приземление самолета специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорту Аль-Батин, Абу-Даби Кадр: РИА Новости

Кто вошел в состав делегаций?

Как сообщается, в состав украинской делегации 4-5 февраля, помимо Умерова, вошли:

глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга );

); заместитель главы ОП Сергей Кислица;

глава правящей фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов;

советник ОП Александр Бевз.

Состав российской делегации также остался неизменным в сравнении с встречей 24 января: главой делегации остался Игорь Костюков. В переговорную группу также вошел начальник управления Главного управления Генерального штаба ВС России Александр Зорин, участвовавший в переговорах в Стамбуле в мае-июне 2025 года.

Участие Дмитриева и Уиткоффа в трехсторонней встрече не упоминалось перед началом нового раунда обсуждений. Однако в ходе предыдущего раунда переговоров спецпредставители Трампа и Путина параллельно провели двустороннюю встречу Россия — США.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Как начались переговоры?

По информации РИА Новости, все встречи 4-5 февраля пройдут в закрытом режиме без участия прессы, однако возможна публикация итогового коммюнике по результатам переговоров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, все стороны переговоров осознали невозможность членства Украины в НАТО. «Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников», — заявил собеседник агентства.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Почему в США возлагают надежды на встречу в Абу-Даби?

В ночь на 4 февраля Дональд Трамп отреагировал на массированные удары ВС России по энергетике Украины и опроверг обвинения Владимира Зеленского якобы в нарушении договоренностей об отказе от ударов по инфраструктуре. По его словам, договоренность действовала с 25 января по 1 февраля, а Владимир Путин сдержал обещание. Американский лидер также выразил уверенность, что энергетическое перемирие позволило добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно Дональд Трамп президент США

По мнению эксперта Республиканской партии, на прогресс в переговорах также повлияли замены в составе делегаций Украины и России. Собеседник Politico особенно выделил смену подхода Киева после отставки бывшего главы ОП Андрея Ермака и включения в состав делегации Давида Арахамии, участвовавшего в переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

В свою очередь, участвующий в переговорах в Абу-Даби анонимный высокопоставленный источник скептически оценил возможный прогресс по итогам встречи 4-5 февраля. При этом он положительно отметил подход делегации во главе с Костюковым.