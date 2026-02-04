Реклама

16:48, 4 февраля 2026

На Украине рассказали о прогрессе переговоров с Россией в военной сфере

На Украине заявили о прогрессе в военной секции переговоров с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: UAE Government / Handout via Reuters

Россия и Украина на встрече 23-24 января добились прогресса в переговорах по военным вопросам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что при первой встрече делегации разделились на две подгруппы — военную и политическую. По данным журналистов, военная подгруппа смогла добиться прогресса в переговорах, тогда как по политическим вопросам результаты достигнуты не были. При этом отмечается, что разногласий в этой сфере немного, но они остаются фундаментальными.

«Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — рассказал собеседник издания.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — состоялись трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом режиме.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

