На Украине рассказали о прогрессе переговоров с Россией в военной сфере

Россия и Украина на встрече 23-24 января добились прогресса в переговорах по военным вопросам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что при первой встрече делегации разделились на две подгруппы — военную и политическую. По данным журналистов, военная подгруппа смогла добиться прогресса в переговорах, тогда как по политическим вопросам результаты достигнуты не были. При этом отмечается, что разногласий в этой сфере немного, но они остаются фундаментальными.

«Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — рассказал собеседник издания.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — состоялись трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом режиме.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.