Раскрыты детали переговоров по Украине в ОАЭ

ТАСС: Первые раунды переговоров в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме

Первые раунды переговоров между Россией, США и Украиной в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — отметил собеседник агентства.

Также сообщается, что президент ОАЭ встретился с главами российской, украинской и американской делегаций и пожелал им успехов на переговорах.

Ранее глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Он подчеркнул, что страна поддерживает прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.