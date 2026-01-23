Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 23 января 2026Мир

В ОАЭ сообщили о начале переговоров России, США и Украины

Глава МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Переговоры делегаций России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян в социальной сети X.

«Переговоры, начавшиеся сегодня в Абу-Даби и запланированные на два дня, являются частью усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса», — написал он.

Абдулла бин Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.

Дипломат выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби поспособствуют принятию мер по прекращению конфликта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Стоимость серебра впервые стала трехзначной

    Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

    Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

    Российский город целиком остался без отопления

    Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

    Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

    Лед побил автомобили в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok