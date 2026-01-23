В ОАЭ сообщили о начале переговоров России, США и Украины

Глава МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби

Переговоры делегаций России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян в социальной сети X.

«Переговоры, начавшиеся сегодня в Абу-Даби и запланированные на два дня, являются частью усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса», — написал он.

Абдулла бин Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.

Дипломат выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби поспособствуют принятию мер по прекращению конфликта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.