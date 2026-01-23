Реклама

Раскрыты детали обсуждения на переговорах России, США и Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, она подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях.

Ранее начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Однако пока неизвестно, находятся ли украинцы и россияне в одном помещении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах представят исключительно военные. По его словам, это рабочая группа по вопросам безопасности, так как это будут первые переговоры.

