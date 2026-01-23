Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 23 января 2026Мир

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались

Sky News: Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Elias / Reuters

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби начались. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже начались. (...) Однако пока неизвестно, находятся ли украинцы и россияне в одном помещении», — сказано в сообщении.

Телеканал отмечает, что это первые с февраля 2022 года трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что в ходе трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США в Абу-Даби будет обсуждаться возможный отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Доллару предсказали худшую неделю из-за политического кошмара

    Российский чиновник допустил халатность при ремонте необходимых при пожарах конструкций

    Россиянин избежал колонии за отравление 9 человек угарным газом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok