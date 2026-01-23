Sky News: Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби начались. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже начались. (...) Однако пока неизвестно, находятся ли украинцы и россияне в одном помещении», — сказано в сообщении.

Телеканал отмечает, что это первые с февраля 2022 года трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что в ходе трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США в Абу-Даби будет обсуждаться возможный отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов.