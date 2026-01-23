Стало известно о предложении Украине отказаться от территорий за миллиарды долларов

Corriere della Sera: Киеву предложат $800 млрд в обмен на отказ от территорий

В ходе предстоящей трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США будет обсуждаться вопрос отказа Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«В своих портфелях переговорщики несут как минимум четыре различных документа, которые, теоретически, должны составлять мирное соглашение. Первый — это "заголовочный" текст всего пакета (...). Затем следуют три ключевые части. Один документ подробно описывает план государственного и частного финансирования в размере 800 миллиардов долларов для восстановления Украины, возглавляемый главой фонда Blackrock Ларри Финком», — сообщил изданию премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Еще один документ предусматривает предоставление Вашингтоном гарантий безопасности в поддержку европейцев, которые намерены направить войска на Украину. Авторы материала резюмировали, что президенту страны Владимиру Зеленскому «придется уступить территорию в обмен на западные деньги и оборону».

Согласно данным источников, соглашение еще не оформлено до конца, поскольку план восстановления на 800 миллиардов долларов «существует только на бумаге, и этих средств пока нет».

Ранее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию конфликта начнутся вечером в пятницу, 23 января.