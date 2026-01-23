В Киеве раскрыли подробности предстоящих трехсторонних переговоров

Литвин: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся вечером 23 января

Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию конфликта с участием России, США и Украины начнутся вечером в пятницу, 23 января. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Вечером», — ответил представитель Киева на вопрос журналистов о времени начала встречи в Абу-Даби.

22 января Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры. Он сообщил, что встреча представителей России, США и Украины пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

После этого в четверг вечером в Москву прибыла американская делегация. Президент России Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом, она продлилась более 3,5 часа.