Зеленский объявил о встрече с участием России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах планируется встреча с участием России и США. Его цитирует Telegram-канал Insider UA.

По его словам, трехсторонняя встреча планируется 23 января. Она продлится два дня. Других подробностей президент не сообщил.

22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялись переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Встреча длилась один час.

Издание «Страна.ua» отмечало, что есть единственная тема для обсуждения американского и украинского лидеров. Предположительно, главным вопросом стал отвод Вооруженных сил Украины из Донбасса.