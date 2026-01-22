Встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась

Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе завершилась. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Встреча Зеленского и Трампа завершилась. Об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров», — сказано в публикации.

Переговоры Зеленского и Трампа длились час. Подробности не раскрываются. 22 января появилась информация о подготовке вылета Зеленского на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос.

Отмечается, что есть единственная тема для обсуждения американского и украинского лидеров. Предположительно, главным вопросом стал отвод Вооруженных сил Украины из Донбасса.