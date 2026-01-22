Реклама

Названа единственная тема встречи Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский в Давосе обсудят отвод войск из Донбасса
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Единственной темой для обсуждения лидерами Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе становится вывод украинских войск из Донбасса», — сказано в публикации.

22 января появилась информация о подготовке вылета Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Позднее в офисе президента Украины подтвердили эту информацию. Отмечается, что в Давос Зеленский отправился для встречи со своим американским коллегой.

Ранее Зеленский отменил поездку в Швейцарию. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.

