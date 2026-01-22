Реклама

На Украине подтвердили визит Зеленского в Давос для встречи с Трампом

В ОП Украины подтвердили намерения Зеленского встретиться с Трампом в Давосе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского подтвердили намерения украинского лидера встретиться со своим американским коллегой в Давосе. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«В офисе президента подтвердили журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский на пути в Давос», — сказано в публикации.

22 января нардеп Ярослав Железняк предрек скорую встречу Зеленского и Трампа. Он отметил, что самолет украинского лидера доставили к границе Польши с Украиной.

Ранее Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.

