14:13, 20 января 2026

Зеленский подтвердил отмену поездки на форум в Давос

Зеленский подтвердил отмену поездки на Всемирный экономический форум в Давос
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petros Karadjias / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отмену поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«[Зеленский] заявил, что остается на Украине для координации восстановления энергетики после ночной атаки. По его словам, "план процветания" и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, еще не согласованы до конца», — говорится в публикации.

Украинский лидер уточнил, что поездка в Давос на ВЭФ все же может состояться. Однако это произойдет, если будут готовы документы для подписания или будут приняты решения по средствам противовоздушной обороны (ПВО) или помощи в восстановлении энергетики.

Ранее стало известно, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на ВЭФ. Это подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

