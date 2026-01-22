Стало известно о подготовке визита Зеленского в Давос

«Страна.ua»: Зеленский подготавливает самолет для вылета в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский подготавливает самолет для вылета в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на нескольких депутатов Верховной Рады.

«Это, скорее всего, означает, что встреча между Трампом и Зеленским в Давосе все-таки состоится», — сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Он уточняет, что самолет украинского лидера доставили к границе Польши с Украиной. Борт, вероятно, вылетит в 10:30 по московскому времени в Цюрих.

21 января президент США Дональд Трамп во время речи на ВЭФ в Давосе заявил, что намерен встретиться с Зеленским «на полях» мероприятия. Однако украинский президент до этого подтвердил отмену поездки на ВЭФ в Давос, ссылаясь на то, что основные документы по Украине еще не согласованы. Вскоре после слов Трампа советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил, что Зеленский остался в Киеве.