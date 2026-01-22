Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 22 января 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке визита Зеленского в Давос

«Страна.ua»: Зеленский подготавливает самолет для вылета в Давос
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подготавливает самолет для вылета в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на нескольких депутатов Верховной Рады.

«Это, скорее всего, означает, что встреча между Трампом и Зеленским в Давосе все-таки состоится», — сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Он уточняет, что самолет украинского лидера доставили к границе Польши с Украиной. Борт, вероятно, вылетит в 10:30 по московскому времени в Цюрих.

21 января президент США Дональд Трамп во время речи на ВЭФ в Давосе заявил, что намерен встретиться с Зеленским «на полях» мероприятия. Однако украинский президент до этого подтвердил отмену поездки на ВЭФ в Давос, ссылаясь на то, что основные документы по Украине еще не согласованы. Вскоре после слов Трампа советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил, что Зеленский остался в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названо число ставших Героями России за время СВО военнослужащих

    Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok