Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится в Давосе с украинским лидером Владимиром Зеленским, который не прилетел на форум в Швейцарию. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что сейчас он в этом зале», — сказал он.

Ранее Зеленский подтвердил отмену поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.