Стало известно условие прибытия Зеленского в Швейцарию

Axios: Зеленский прилетит в Швейцарию в случае организации встречи с Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен прилететь в Швейцарию в четверг, 22 января, если ему организуют двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.

«Он [Владимир Зеленский] все еще может отправиться в швейцарские Альпы в четверг, если будет организована двусторонняя встреча с Трампом», -— говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что напряженная ситуация вокруг Гренландии нарушила планы США и Украины по подписанию «Соглашения о процветании» во время Всемирного экономического форума в Давосе. Сообщается, что США, Украина и страны Европы планировали обсудить гарантии безопасности и восстановление государств во время недельного пребывания в Швейцарии, но разногласия вокруг ситуации в Гренландии сорвали все планы.

