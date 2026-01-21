Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

Литвин: Зеленский находится в Киеве, несмотря на слова Трампа об их встрече

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Киеве, несмотря на слова главы Белого дома Дональда Трампа об их встрече сегодня, 21 января. Об этом сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Зеленский сейчас находится в Киеве», — сообщил чиновник. Других подробностей Литвин не привел.

Ранее Дональд Трамп во время речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что намерен встретиться с Зеленским «на полях» мероприятия. Он также понадеялся, что президент Украины в этот момент находится в зале.

До этого сам Владимир Зеленский подтвердил отмену поездки на ВЭФ в Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.