Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 21 января 2026Бывший СССР

Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

Литвин: Зеленский находится в Киеве, несмотря на слова Трампа об их встрече
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Киеве, несмотря на слова главы Белого дома Дональда Трампа об их встрече сегодня, 21 января. Об этом сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Зеленский сейчас находится в Киеве», — сообщил чиновник. Других подробностей Литвин не привел.

Ранее Дональд Трамп во время речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что намерен встретиться с Зеленским «на полях» мероприятия. Он также понадеялся, что президент Украины в этот момент находится в зале.

До этого сам Владимир Зеленский подтвердил отмену поездки на ВЭФ в Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о начале третьей мировой войны

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В столице российского региона нашли неразорвавшийся боеприпас

    Москалькова высказалась о будущем обменов пленными между Россией и Украиной

    Стало известно о готовности Пугачевой вернуться на сцену

    В меню столичного ресторана появился сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей

    Скабеева фразой «собрались три русофоба» описала сцену с форума в Давосе

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Стало известно о свидетелях по делу россиянки о перевозке восьми тонн кокаина из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok