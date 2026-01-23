Реклама

Россия
03:08, 23 января 2026Россия

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились, они продлились более 3,5 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

О том, что встреча состоится, Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNN 21 января. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

