В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа

Песков: Путин планирует завтра встречу с Уиткоффом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин планирует завтра встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», — сказал он.

Ранее Уиткофф анонсировал встречу с российским лидером в Москве. По его словам, он отправится в Россию 22 января вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

2 декабря 2025 года в Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Она продлилась почти пять часов. Российская и американская стороны обсудили несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

