Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

Ушаков: Москва получила еще четыре документа помимо плана Трампа по Украине

Встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле завершилась, она длилась почти пять часов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Встреча началась 2 декабря около 19:40 по московскому времени.

Об итогах встречи высказался Ушаков

Политик рассказал, что участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

В частности, он уточнил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

Был документ, который содержал 27 пунктов. Он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно. Хотя мы не работали над формулировками, и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было Юрий Ушаков Помощник президента России

Затем, по его словам, Москва получила еще четыре документа, которые обсуждались на встрече российского лидера со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Помимо этого, Ушаков отметил, что разговор был конструктивным, весьма полезным и содержательным. Он заметил, что обсуждалась суть плана США, а не конкретные предложения.

Стороны реализуют «громкие перспективы взаимодействия», — заметил чиновник. Территориальный вопрос также обсуждался на встрече Путина и Уиткоффа.

Компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется Юрий Ушаков Помощник президента России

Ушаков раскрыл реакцию Путина на предложение США

Путин сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу, что Россия в чем-то согласна с планами США по Украине.

С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику Юрий Ушаков Помощник президента России

Кроме того, стало известно, что Уиткофф и Кушнер после встречи с российским лидером в Кремле не отправятся на Украину. «Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал Ушаков.

Стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

Телеканал NBC News сообщил, что Москва не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа.

Подчеркивалось, что первый из пунктов — это территория Донбасса, второй — ограничение численности Вооруженных сил Украины, третий — признание подконтрольных армии РФ территорий США и Европой в качестве российских территорий.

Путин передал дружеский привет Трампу

Ушаков сообщил, что Путин передал через Уиткоффа привет главе США Дональду Трампу, а также ряд политических сигналов.

В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов Юрий Ушаков Помощник президента России

Также помощник президента России подчеркнул, что возможность встречи Путина и Трампа зависит от работы на уровне помощников и МИД двух стран. Ушаков выразил ожидание, что диалог с Уиткоффом и Кушнером продолжится по телефону по приезде политиков в Штаты.