Ушаков раскрыл реакцию Путина на предложение США

Ушаков: Россия с чем-то согласна с планами США по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу, что РФ с чем-то согласна с планами США по Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику», — раскрыл реакцию Ушаков.

Ранее сообщалось, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.