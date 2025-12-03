Реклама

01:29, 3 декабря 2025Россия

Ушаков раскрыл реакцию Путина на предложение США

Ушаков: Россия с чем-то согласна с планами США по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу, что РФ с чем-то согласна с планами США по Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику», — раскрыл реакцию Ушаков.

Ранее сообщалось, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

