Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле

Ушаков: Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным не полетят в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев. Планы американской делегации раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

Также Ушаков сообщил, что Россия с чем-то согласна с планами США по Украине.