Россия
01:08, 3 декабря 2025Россия

Ушаков оценил разговор Путина и Уиткоффа

Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом был весьма полезным и содержательным
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил о том, что разговор российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом был конструктивным, весьма полезным и содержательным, передает RT.

По словам Ушакова, на встрече в Кремле Путин и Уиткофф обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине, помимо изначального документа, Москва получила еще четыре. Ушаков отметил, что обсуждалась суть плана Америки, а не конкретные предложения.

Стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения урегулирования конфликта. Кроме того, Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.

