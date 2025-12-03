Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: В Кремле обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в Кремле обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов», — раскрыл детали Ушаков.

Помощник президента добавил, что российская сторона получила еще четыре документа, которые также обсуждались во время переговоров.

Ранее сообщалось, что во время встречи Путин через Уиткоффа передал привет главе США Дональду Трампу, а также ряд политических сигналов.