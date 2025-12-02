Стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что первый из пунктов — это территория Донбасса, второй — ограничение численности вооруженных сил Украины, третий — признание занятых армией России территорий Соединенными Штатами и Европой в качестве российских территорий.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются урегулировать украинский конфликт, и назвал ситуацию сложной.