22:40, 2 декабря 2025

Стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

NBC News: Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа
Юлия Мискевич
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что первый из пунктов — это территория Донбасса, второй — ограничение численности вооруженных сил Украины, третий — признание занятых армией России территорий Соединенными Штатами и Европой в качестве российских территорий.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются урегулировать украинский конфликт, и назвал ситуацию сложной.

