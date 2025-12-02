Реклама

Мир
20:22, 2 декабря 2025Мир

Трамп высказался о ситуации на Украине

Трамп: Ситуация на Украине непростая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ситуация по урегулированию конфликта на Украине непростая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция его выступления идет на канале Белого дома на YouTube.

По словам американского лидера, Вашингтон пытается урегулировать украинский кризис. Он уточнил, что его администрация разрешила восемь войн, а Украины будет девятой.

«Наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это уладить. Непростая ситуация, позвольте мне сказать вам. Что за бардак!» — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В переговорах с российской стороны также принимают участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

