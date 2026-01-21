Спецпосланник Трампа встретится с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф встретится с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным 22 января. Об этом он заявил в интервью CNBC.

По его словам, он отправится в Россию 22 января вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф и Кушнер встретились со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча носила не публичный характер.

«Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме», — добавил он.

