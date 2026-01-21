Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 21 января 2026Мир

Спецпосланник Трампа встретится с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф встретится с Путиным
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным 22 января. Об этом он заявил в интервью CNBC.

По его словам, он отправится в Россию 22 января вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф и Кушнер встретились со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча носила не публичный характер.

«Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа встретится с Путиным

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Россиянам представят новые шоу

    Генерал назвал невозможным заблаговременное определение противником целей «Орешника»

    Раскрыта реакция правоохранителей на обрушение крыши в российском торговом центре

    В России ребенок на санях выехал на дорогу и не выжил

    Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

    Женщину достали из-под завалов обрушившегося торгового центра в российском городе

    Стало известно о следующем пуске «Протона-М»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok