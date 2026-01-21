В Кремле отреагировали на вопрос о подробностях встречи представителей РФ и США в Давосе

Встреча спецпредставителя президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе была непубличной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отказался раскрывать подробности встречи представителей России и США. «Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме», — добавил он.

Ранее Дмитриев посетил экономический форум в Давосе. В рамках своей программы Дмитриев встретился с представителями США. При этом отмечается, что самолет американского президента Дональда Трампа, следовавший в Давос, был вынужден вернуться обратно в страну отправления.