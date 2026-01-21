Реклама

Трамп развернул свой самолет, следовавший на экономический форум в Давосе. Что случилось?

Самолет Трампа вынужденно совершил посадку в США из-за неисправности
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Самолет американского президента Дональда Трампа, следовавший в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), был вынужден вернуться в США. На борту обнаружили техническую неисправность.

«Самолет Air Force One приземлился на объединенной базе Эндрюс», — сообщили представители политика.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что почти сразу после взлета у президентского борта нашли «небольшую проблему с электрикой». Отмечается, что после замены воздушного судна политик предпримет еще одну попытку добраться до Давоса.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Стала известна тема выступления Трампа на форуме

Главной темой выступления президента США на ВЭФ станет сигнал о перезагрузке взаимодействия Вашингтона с мировой экономической элитой. При этом Трамп намерен использовать форум в качестве личной сцены, где ему не помешают высказаться и по другим вопросам, заметили в американском издании Axios.

«Администрация с размахом приезжает в Давос, демонстрируя экономическое превосходство США, бросая вызов европейской стагнации и напрямую противостоя соперникам», — предсказали журналисты.

Авторы материала выразили уверенность в том, что риторика Трампа и его администрации будет рассчитана не только на аудиторию форума, но и на американских избирателей и инвесторов. В издании предположили, что в рамках пленарной речи президент США также поднимет вопрос жилья и его доступности.

Представитель от России также посетит форум в Давосе

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также посетит экономический форум в Давосе. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках своей программы Дмитриев встретится с представителями из США.

Да, я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь главы России не уточнил, с кем именно Дмитриев проведет переговоры, однако журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что российский представитель планирует пересечься на полях ВЭФ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

