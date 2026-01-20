Реклама

В Кремле раскрыли цель визита Дмитриева в Давос

Песков заявил, что Дмитриев в Давосе встретится с делегацией США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Давосе встретится с представителями делегации США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, с кем именно состоятся переговоры. В частности, он не подтвердил сведения некоторых СМИ о возможной встрече Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Axios сообщало, что Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

