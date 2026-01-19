Реклама

Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

Виктория Кондратьева
Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом в соцсети Х сообщает журналист Axios Барак Равид.

По его информации, встреча запланирована на 20 января. Стороны обсудят план США по мирному урегулированию на Украине.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят проблемы мировой экономики и международной безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) намерены встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях ВЭФ, чтобы заручиться его поддержкой по вопросу гарантий безопасности для Украины.

